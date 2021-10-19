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Польша обвинила Россию в ведении гибридной войны

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Reuters

Председатель польской правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska заявил, что Россия ведет гибридную войну против его страны.

По его мнению, Россия ведет многоступенчатую гибридную войну сразу в нескольких направлениях. Он обвинил Минск и Москву в создании напряженности возле польско-белорусской границы и в Варшаве. Политик считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин специально создали миграционный кризис на польской границе, а также помогали оппозиции, которая симпатизирует белорусским мигрантам.

«Но что бы они ни делали, что бы они ни делали, наша решимость не изменится. Границы Республики Польша священны», — добавил Качиньский.

Ранее Качиньский заявил, что в скором времени фракция представит план по радикальному наращиванию военной мощи страны. «Мы должны сильно укрепиться в военном отношении. Вскоре сейму и позднее сенату будут представлены такого рода решения. Я говорю о радикальном усилении всей армии», — сказал он.

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