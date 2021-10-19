Белоусов призвал Украину и Грузию отказаться от искаженной реальности

Заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов призвал властей Грузии и Украины к объективному диалогу для решения имеющихся вопросов, сообщает ТАСС.

«Призываем власти Украины, Грузии и наших западных партнеров отказаться от созданной ими же искаженной реальности, взглянуть на существующие проблемы беспристрастно, трезво и объективно», — сказал Белоусов.

Он добавил, что это позволит вместе вести требуемый диалог для поиска решений проблем, которые угрожают стать постоянными болевыми точками в международных отношениях. По словам Белоусова, с убежденностью западных партнеров в их правоте не получится построить конструктивный диалог для по «тем острым вопросам, которые являются поводом для антироссийских выпадов».

Ранее Белоусов заявил, что НАТО необходимо отказаться от «стратегии сдерживания Москвы», чтобы наладить с ней диалог. По его словам, альянс постоянно наращивает военный потенциал возле российских границ. Белоусов также предложил «взаимно снизить военную активность вдоль границы России и стран НАТО».