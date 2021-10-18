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В США началось расследование в связи с эвакуации гражданских лиц из Афганистана

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Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via Reuters

Генеральный инспектор государственного департамента США Дайана Шоу уведомила конгресс о начале расследовании, связанного с эвакуации афганцев и американских граждан из захваченного боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)» Кабула. Об этом сообщает Politico.

В статье говорится, что Шоу займется выяснением обстоятельств выдачи специальных иммиграционных виз афганским беженцам, их переселении, эвакуации сотрудников посольства Соединенных Штатов в Афганистане.

Инспекторы из других ведомств также проведут свои расследования. Politico отмечает, что вывод войск из Афганистана был раскритикован конгрессменами, по мнению которых, спасательная операция частично провалилась из-за неспособности государственных органов скоординировать свои действия. Так, программа выдачи иммиграционных виз была сильно бюрократизирована — перед августовской эвакуацией на рассмотрении находилось порядка 18 тыс. заявок.

Ранее военный трибунал постановил объявить выговор подполковнику морской пехоты США Стюарту Шеллеру, публично критиковавшему американские власти за вывод войск из Афганистана, а также удержать $5 тыс. из его зарплаты

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