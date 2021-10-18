В МИД РФ рассказали о кибератаках в ходе выборов в Госдуму из США, Германии и Украины

Во время выборов в Государственную думу России зафиксирован ряд кибератак с территорий иностранных государств. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

«Всплеск воздействия на государственные информационные системы в период подготовки и проведения единого дня голосования 19 сентября 2021 года действительно отмечался», — объяснил Сыромолотов.

Он отметил, что были зафиксированы кибератаки на серверы ЦИК с территорий США, Украины, Германии.

По словам замглавы российского МИД, в министерстве назвали это «попытками влияния» на волеизъявление россиян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на кибератаки и откровенное вмешательство в выборы, США не удалось дискредитировать избирательную систему в России.

Глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров рассказал о почти 330 кибератаках из-за рубежа, которые были совершены на систему электронного голосования на выборах в Госдуму в первые часы ее работы.