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В МИД сообщили, что Россия приостановит работу своего представительства при НАТО

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Москва 18 октября предупредила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Он обратил внимание, что прекращается работа и главного военного представителя. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.

«Буквально сегодня мы объявили о таких шагах», — уточнил Лавров во время пресс-конференции.

Как добавил глава МИД, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.

«Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии», — пояснил министр.

Лавров также подчеркнул, что дальше Россия не станет делать вид, что в краткосрочной перспективе могут быть перспективы в отношениях с НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прогресса в диалоге между альянсом и Россией.

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