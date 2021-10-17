Песков заявил о сложностях разговора с Зеленским по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что очень сложно говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, который причисляет Россию к участникам конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так», — ответил он на вопрос журналиста, почему лидеры России, Франции, Украины и Германии проводят встречи «по отдельности».

Песков подчеркнул, что Зеленский не признает документ Организации Объединенных Наций, в то время как Путин «отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит».

«И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — добавил представитель Кремля.

Лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон 11 октября провели телефонные переговоры по отдельности сначала с Зеленским, а затем с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров Путин оценил политику киевских властей, которые, по его мнению, уклоняются от обязательств по Минским соглашениям и договоренностям саммитов.

Ранее по итогам саммита Украина-ЕС Зеленский обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе.