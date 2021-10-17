Пушков ответил на угрозу Кулебы «задавить» Россию в суде

Член Совета Федерации в своем Telegram-канале прокомментировал угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году.

По его словам, в странах НАТО всем известно, что именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. «Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему», — написал Пушков. Сенатор также отметил, что «железная логика» Киева против контракта Венгрии и Газпрома никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе. Пушков добавил, что попытка Украины пожаловаться в Парламентской Ассамблее Совета Европы была отвергнута после угрозы России выйти из Совета Европы.

Речь идет об инциденте, который произошел в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда, по данным ФСБ, три украинских военно-морских корабля незаконно вторглись в территориальные воды России. Украинские корабли и 24 члена экипажа были арестованы, но примерно через год они вернулись на родину в рамках обмена пленными между странами.

Слушания по делу об инциденте в Керченском проливе начались в Гааге 11 октября.