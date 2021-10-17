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Сенатор Пушков: Запад будет использовать Украину как «антиРоссию»

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Владимир Трефилов/Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на статью в журнале Forbes об ухудшении отношений между США и Украиной.

По его словам, публикация отражает разочарование в Украине западными бизнес-кругами, а ставка украинских властей на зарубежные инвестиции как способ восстановления экономики не оправдала себя, потому что западный бизнес не намерен вкладываться.

Пушков отметил, что это не означает списание Украины со счетов США в политическом плане. «Такие ожидания были бы неоправданными. Украину будут использовать как антиРоссию, так или иначе «подкармливая» украинскую правящую элиту», — написал российский сенатор.

Он добавил, что преувеличивать значение такого рода публикаций не стоит.

Кеннета Рапозы написала в Forbes, что на фоне неразрешенных внутриполитических и экономических проблем западные союзники Украины перестали помогать стране.

Помимо этого в материале говорится, что отказ США от введения санкций против Москвы из-за газопровода «Северный поток — 2» ясно дал понять, что теперь Киев «оказался на задворках» интересов администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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