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Эрдоган и Меркель поспорили о коалиционном правительстве

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Michael Sohn/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель поспорили о недостатках коалиционного правительства ФРГ в ходе совместной пресс-конференции, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что Меркель сейчас находится в Турции с рабочим визитом.

«С Меркель в турецко-немецких отношениях был успешный период. Но с коалиционным правительством работать всегда сложно. В Турции при нем было много проблем, но с переходом на президентскую систему мы от них избавились и начали интенсивно работать», — сказал турецкий лидер.

Меркель, в свою очередь, ответила, что коалиционное правительство подходит для Германии, и страна «не собирается переходить на президентскую систему».

На это Эрдоган сообщил, что на переговорах с ним Меркель жаловалась на трудности с коалиционным правительством, констатировав, что «такова жизнь».

«Мой внук тоже говорит: «Дед, что поделаешь – такова жизнь!», — ответил Эрдоган.

Ранее Меркель назвала новое правительство Германии «проевропейским». По словам канцлера, это важное послание для других стран-членов Евросоюза. Канцлер Германии рассчитывает, что новое правительство во многом продолжит то, что было начато нынешним правительством, при этом будут и «новые акценты».

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