Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме рассказали о работе по борьбе с бедностью граждан 17:14
Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит» 17:11
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
Число пострадавших в крупном ДТП в Нижнем Новгороде возросло до 18 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43

В Киеве испугались, что Россия «вернет» себе Украину

close
100%
Depositphotos

Заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак заявил, что Россия якобы выжидает подходящего момента для того, чтобы сделать Украину частью своей территории, пишет украинское издание «Зеркало недели».

«Россия соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного «возвращения»», — сказал он.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский специально не избирает специального антикоррупционного прокурора, чтобы послать «сигнал» России. Он полагает, что украинский лидер таким образом «дал пощечину Байдену». Он отметил, что члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента, снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала.

По словам журналиста, своими действиями Зеленский посылает сигнал президенту России Владимиру Путину, что он не намерен сближаться с Западом. Он добавил, что провалы в антикоррупционной политике, разведывательных операций и в судебной реформе являются звеньями одной цепи, это показ отказа от сближения с США и ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях