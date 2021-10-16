В Киеве испугались, что Россия «вернет» себе Украину

Заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак заявил, что Россия якобы выжидает подходящего момента для того, чтобы сделать Украину частью своей территории, пишет украинское издание «Зеркало недели».

«Россия соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного «возвращения»», — сказал он.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский специально не избирает специального антикоррупционного прокурора, чтобы послать «сигнал» России. Он полагает, что украинский лидер таким образом «дал пощечину Байдену». Он отметил, что члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента, снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала.

По словам журналиста, своими действиями Зеленский посылает сигнал президенту России Владимиру Путину, что он не намерен сближаться с Западом. Он добавил, что провалы в антикоррупционной политике, разведывательных операций и в судебной реформе являются звеньями одной цепи, это показ отказа от сближения с США и ЕС.