Российские дипломаты призвали власти Эстонии перестать запугивать своих граждан небылицами о России

Посольство России в Эстонии призвало власти этой страны не запугивать своих граждан небылицами о России. По мнению дипломатов, недавно власти балтийской республики снова заговорили о «напряженной ситуации» с безопасностью в Эстонии и других странах Балтии, говорится в посте, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«В Европе нет избытка в пессимистических прогнозах в отношении складывающейся на континенте напряженной обстановки вследствие резкого роста цен на энергоносители. В общем тревог по этому поводу хоть отбавляй. Однако кому-то кажется все это явно недостаточным, хочется добавить перца в бурлящий котел европейских страстей», — говорится в посте.

В российском посольстве также напомнили, что Эстония заключила договор о покупке противокорабельных ракетных систем, которые, по мнению экспертов, могут держать под контролем акваторию Балтийского моря и российские корабли.

Помимо этого, дипломаты подчеркнули, что реальная ситуация в случае с Эстонией и другими странами Балтии отличается о того, как ее преподносят в балтийских республиках.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что СССР «оккупировал» представляемое им прибалтийское государство, и назвал Москву главной угрозой независимости для Таллина. По его словам, Эстонии необходимо думать о том, как сохранить свою «независимость». Реализовать озвученное, по мнению Лаанета, можно, поддержав в оборонный бюджет страны, а также развивая сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.