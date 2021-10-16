В Польше призвали ввести новые санкции против России из-за «агрессивных шагов» Москвы

В Польском институте международных отношений (PISM) призвали ЕС ввести финансовые санкции против России из-за враждебных действий против стран Евросоюза и соседей. Об этом сообщает RT со ссылкой на бюллетень правительственного центра.

«В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и на соседних с ними территориях ЕС должен разработать варианты действий в случае дальнейших враждебных действий российских властей», — сказали в институте.

Там призвали ЕС к новым финансовым санкциям в банковской и энергетической сфере. По мнению PISM, такие ограничения ослабят позиции российских государственных компаний в нефтегазовом секторе, которые представляют собой значительный источник дохода для российских властей и связанных с ними олигархов.

11 октября стало известно о новых санкциях Евросоюза. В «черный список» включили начальника управления ФСБ России и руководителя Главного следственного управления СК России по республике Крым и городу Севастополю. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».