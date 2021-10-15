ЕС вызывал послов Польши, Латвии и Литвы из-за смерти мигранта на границе с Белоруссией

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон созвала экстренную встречу по поводу обострения пограничного кризиса в Белоруссии, в результате которого уже погибли шесть мигрантов, направлявшихся через Белоруссию в страны Европы, сообщает Euronews. На встречу приглашены послы Польши, Литвы и Латвии.

Поводом стал найденный в четверг в поле на территории Польши недалеко от белорусской границы труп сирийского мигранта. В результате Варшаву обвинили в слишком жесткой реакции на попытку мигрантов проникнуть в Европу.

По данным наблюдателей, в приграничных с Белоруссией лагерях беженцев, с территории которых мигрантов не выпускают, есть дети и беременные женщины. При этом у них нет крова, воды и пищи, а польские власти не пропускают к ним волонтеров с продуктами.

Польша 2 сентября объявила чрезвычайное положение в связи с потоком мигрантов, пересекающих границу со стороны Белоруссии. В Amnesty International назвали это неоправданной мерой, которая препятствует беженцам искать убежища в Польше и противоречит международному праву.

Ранее власти Германии начали проверку в связи с возможной причастностью к нелегальной переправки беженцев из Сирии и Ирака президента Белоруссии Александра Лукашенко. С начала августа немецкие полицейские зафиксировали почти 4 тыс. случаев проникновения иностранцев с территории Белоруссии.