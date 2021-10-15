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Клинтона могут выписать из больницы сегодня

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Reuters/Global Look Press

Бывшего президента США Билла Клинтона могут выписать из Медицинского центра Ирвина при Калифорнийском университете, куда он попал с заражением крови, в пятницу, 15 октября. Об этом сообщил в Twitter репортер телеканала KTLA Карлос Херрера.

«Врачи говорят, что он [Клинтон] находится в отделении интенсивной терапии по соображениям конфиденциальности и «после двух дней лечения хорошо реагирует на антибиотики». Его могут выписать сегодня», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что политика поместили в отделение интенсивной терапии. Как объяснили врачи, это было сделано из соображений конфиденциальности и безопасности, а не потому, что экс-главе Белого дома необходима интенсивная терапия.

Официальный представитель Клинтона Ангела Урен заявила, он «выздоравливает» и находится «в хорошем настроении».

Причиной госпитализации стала инфекция мочевыводящих путей, которая распространилась на кровоток.

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