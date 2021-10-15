Детский омбудсмен рассказала, как сами уполномоченные по правам называют друг друга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил заменить термин «омбудсмен» на «омбудсперсон» ввиду неполиткорректности первого. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в беседе с «Газетой.Ru» поддержала данное предложение, однако отметила, что в России лучше называть их уполномоченными по правам.

«Я хочу сказать, что тема дискуссионная. Потому что вообще слово «омбудсмен» и так тяжело приходило к нам. Мне кажется, уполномоченный по правам человека или уполномоченный по правам ребенка — самое правильное название. Для внутреннего употребления, нам, как самодостаточной стране, лучше друг друга называть уполномоченный по правам человека. Людям так понятнее: есть слово «права», что мы защищаем, чьи права мы защищаем. Термин «омбудсперсон», который предлагает Сергей Викторович, с точки зрения политеса, правильный. «Омбудсперсон» больше для международной арены, когда мы представляем там интересы, и это правильно, надо все-таки уравнять права женщин и мужчин. Но я думаю, что наши сограждане запутаются. Я за русские слова в названиях», — рассказала она.

Ярославская добавила, что в обиходе омбудсмены России используют аббревиатуру из трех букв.

«Мы, конечно, сокращаем, называем друг друга словом из трех букв, УПЧ, но это не на публику, в обиходе им пользуемся. Но понимаете, мы работаем для людей, а они будут писать обращение уполномоченному по правам ребенка, а не омбудсмену», — заключила она.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил использовать термин «омбудсперсон» вместо привычного «омбудсмен», полагая, что последний может быть неполиткорректным.

«В современном мире слово «омбудсмен», особенно так часто употребляемое, может показаться политически некорректным», — сказал глава МИД РФ в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Тем не менее министр иностранных дел пояснил, что слова «уполномоченный» и «уполномоченная» ему гораздо ближе.