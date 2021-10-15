Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Финляндия стала блокировать счета российских компаний 16:58
Видео с «Игрой в кальмара», сделанного в Minecraft собрало... 16:57
«Небольшое начало большого будущего»: Бузова — о своей голливудской... 16:57
В Башкирии два человека погибли в аварии с участием лося 16:55
ЛНР отозвала гарантии безопасности для Киева до возвращения ее сотрудника... 16:53
Экологи пожаловались на Илона Маска из-за закрытых пляжей 16:52
Диетолог Семенова: Кровяная колбаса ускорит восстановление после коронавируса 16:49
Футболист Тарасов выпрашивает себе автомобиль по бартеру 16:49
Ученые предупредили об опасности фастфуда для мозга 16:47
Минтруд назвал средний возраст рождения первого ребенка 16:47

Детский омбудсмен рассказала, как сами уполномоченные по правам называют друг друга

close
100%
ombudsman.mos.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил заменить термин «омбудсмен» на «омбудсперсон» ввиду неполиткорректности первого. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в беседе с «Газетой.Ru» поддержала данное предложение, однако отметила, что в России лучше называть их уполномоченными по правам.

«Я хочу сказать, что тема дискуссионная. Потому что вообще слово «омбудсмен» и так тяжело приходило к нам. Мне кажется, уполномоченный по правам человека или уполномоченный по правам ребенка — самое правильное название. Для внутреннего употребления, нам, как самодостаточной стране, лучше друг друга называть уполномоченный по правам человека. Людям так понятнее: есть слово «права», что мы защищаем, чьи права мы защищаем. Термин «омбудсперсон», который предлагает Сергей Викторович, с точки зрения политеса, правильный. «Омбудсперсон» больше для международной арены, когда мы представляем там интересы, и это правильно, надо все-таки уравнять права женщин и мужчин. Но я думаю, что наши сограждане запутаются. Я за русские слова в названиях», — рассказала она.

Ярославская добавила, что в обиходе омбудсмены России используют аббревиатуру из трех букв.

«Мы, конечно, сокращаем, называем друг друга словом из трех букв, УПЧ, но это не на публику, в обиходе им пользуемся. Но понимаете, мы работаем для людей, а они будут писать обращение уполномоченному по правам ребенка, а не омбудсмену», — заключила она.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил использовать термин «омбудсперсон» вместо привычного «омбудсмен», полагая, что последний может быть неполиткорректным.

«В современном мире слово «омбудсмен», особенно так часто употребляемое, может показаться политически некорректным», — сказал глава МИД РФ в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Тем не менее министр иностранных дел пояснил, что слова «уполномоченный» и «уполномоченная» ему гораздо ближе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях