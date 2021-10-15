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Лавров объяснил давление Запада на Россию

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников объяснил, почему Запад оказывает на Россию давление, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Запад не устраивает стабильное развитие России и ее укрепление на международной арене. По этой причине, по словам Лаврова, на Россию оказывается всяческое давление.

«На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов — от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела», — отметил он.

Ранее Лавров заявлял, что Россия считает недопустимыми попытки США и ЕС насадить тоталитаризм. По словам Лаврова, страны Запада пытаются остановить формирование полицентричного мира. Для этого, по словам министра, «продвигается концепция так называемого «порядка, основанного на правилах», задуманная как подмена международного права.

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