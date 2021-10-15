Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве в пятницу ожидается до +9°С и небольшой дождь 06:15
РПЛ пока не намерена переносить матч «Урал» — ЦСКА из-за смога... 06:11
В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней школьницы 06:10
В японском МИД заявили, что Кисида и Путин продолжат диалог по мирному договору 06:03
Врачи уточнили причину госпитализации Клинтона 05:53
«Тампа» одолела «Детройт», у Кучерова — три передачи и... 05:50
Россиян предупредили о мошенниках во время переписи населения 05:38
Дубль Свечникова помог «Каролине» переиграть «Айлендерс» 05:31
В России разработали очки дополненной реальности для солдат 05:29
В интернете появились слитые данные о бюджете «Спартака» 05:11

Лавров рассказал о планах по взаимодействую с Израилем

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах по взаимодействию с Израилем, сообщает РИА «Новости».

«Заинтересованы в продолжении консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Всегда обращаем внимание на то, что комплексные решения проблем Ближневосточного региона обязательно должны учитывать интересы безопасности Израиля. Это принципиальный момент», — заявил Лавров.

Глава МИД России отметил, что палестино-израильский конфликт должен быть урегулирован на международно-правовой основе. Также Лавров указал на возможность восстановления туристических потоков из России в Израиль.

«Надеемся, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить и взаимные туристические потоки», — сообщил Лавров.

Кроме того, глава МИД России указал на совместную работу России и Израиля по борьбе с искажением и переписыванием истории.

«Категорическое неприятие попыток исторического ревизионизма, противодействие искажению генезиса, хода и общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны всегда объединяли Россию и Израиль», — подчеркнул Лавров.

Ранее было раскрыто обещание Нетаньяху Путину после ухода с поста премьера Израиля

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях