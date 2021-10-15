Лавров рассказал о планах по взаимодействую с Израилем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах по взаимодействию с Израилем, сообщает РИА «Новости».

«Заинтересованы в продолжении консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Всегда обращаем внимание на то, что комплексные решения проблем Ближневосточного региона обязательно должны учитывать интересы безопасности Израиля. Это принципиальный момент», — заявил Лавров.

Глава МИД России отметил, что палестино-израильский конфликт должен быть урегулирован на международно-правовой основе. Также Лавров указал на возможность восстановления туристических потоков из России в Израиль.

«Надеемся, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить и взаимные туристические потоки», — сообщил Лавров.

Кроме того, глава МИД России указал на совместную работу России и Израиля по борьбе с искажением и переписыванием истории.

«Категорическое неприятие попыток исторического ревизионизма, противодействие искажению генезиса, хода и общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны всегда объединяли Россию и Израиль», — подчеркнул Лавров.

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