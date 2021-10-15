Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии, сообщает телеканал CNN.

«Билл Клинтон был принят в Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии по поводу инфекции, не связанной с Covid. Согласно заявлению официального представителя Клинтона Ангела Урены, он «выздоравливает» и «в хорошем настроении»», — указано в сообщении.

Позднее стало известно, что причиной госпитализации стало заражение крови.

«Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно», — указано в сообщении.

Ранее чешский президент Милош Земан был госпитализирован, при этом председатель палаты депутатов парламента Чешской республики Радек Вондрачек заявил, что Земан способен выполнять обязанности главы государства.

Спикер палаты депутатов отметил, что госпитализация не является поводом для передачи полномочий главы государства.

Милоша Земана поместили в Центральный военный госпиталь 10 октября. По словам официального представителя чешского президента Иржи Овчачека, здоровью политика ничего не угрожает.