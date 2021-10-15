Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тренер «Динамо» Шварц: нам важен наш стиль 04:30
В России задумали ужесточить антимонопольное законодательство 04:29
Лещенко назвал ничью хорошим вариантом для «Динамо» в матче со... 04:11
Полицейские Нью-Йорка заработали $837 млн на сверхурочных 04:06
Бывший муж и дочь не пришли на похороны женщины, погибшей в ДТП с Собчак 04:01
Гинцбург сообщил об окончании пострегистрационных исследований «Спутника V» 03:59
Свечников забил первую шайбу «Каролины» в новом сезоне НХЛ 03:53
«Талибан»* запретил показывать тела казненных преступников 03:49
Итальянская авиакомпания Alitalia преобразовалась в ITA 03:48
Эксперт Баженов считает, что одежда в России может подорожать на 20-40% 03:43

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

close
100%
John Minchillo/AP

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии, сообщает телеканал CNN.

«Билл Клинтон был принят в Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии по поводу инфекции, не связанной с Covid. Согласно заявлению официального представителя Клинтона Ангела Урены, он «выздоравливает» и «в хорошем настроении»», — указано в сообщении.

Позднее стало известно, что причиной госпитализации стало заражение крови.

«Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно», — указано в сообщении.

Ранее чешский президент Милош Земан был госпитализирован, при этом председатель палаты депутатов парламента Чешской республики Радек Вондрачек заявил, что Земан способен выполнять обязанности главы государства.

Спикер палаты депутатов отметил, что госпитализация не является поводом для передачи полномочий главы государства.

Милоша Земана поместили в Центральный военный госпиталь 10 октября. По словам официального представителя чешского президента Иржи Овчачека, здоровью политика ничего не угрожает.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях