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Times: Си Цзиньпин не приедет на конференцию по климату в Глазго

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Jason Lee/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на 26-й Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в конце октября — начале ноября в Глазго, сообщает газета Times со ссылкой на источники в британском внешнеполитическом ведомстве.

«Си Цзиньпин не путешествует несколько лет. Он не был на Генеральной Ассамблее ООН, он не собирается ехать на саммит Группы двадцати. Давайте лучше смотреть на то, что Китай предпринимает на деле, нежели думать о том, кто будет представлять эту страну», — заявил один из британских дипломатов.

Источники издания утверждают, что ряд членов организационного комитета COP-26 выражает опасение результатами из-за того, что председатель Си не примет участие в конференции лично.

Предполагается, что на COP-26 от КНР будет присутствовать специальный представитель правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа.

Ранее стало известно, что решение об участии Путина в конференции ООН по изменению климата пока не принято.

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