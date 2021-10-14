Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава ЦБ рассказала, в какой валюте предпочитает хранить сбережения 21:07
Отбор газа из хранилищ Европы впервые с апреля превысил закачку 21:05
В Москве задержан мужчина, считающий себя «лешим» и «хозяином... 20:51
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Бурдина выписали из больницы 20:46
Онопко: беседа, которую Карпин провел после Словакии, положительно повлияла... 20:42
Из-за высоких цен на газ еще одна энергокомпания в Британии прекратила поставки 20:32
Расходы на оружейный ядерный комплекс России вырастут на 14%... 20:31
Звезды Michelin получили девять ресторанов Москвы 20:30
Немецкие ученые нашли новый побочный эффект COVID-19 20:25
Жирков рассказал об отношении к скандальному видео с Дзюбой 20:22

ЛНР прекратила все контакты с Киевом

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) прервала все контакты с Киевом в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) после того, как Украина взяла в плен их офицера. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР в Telegram.

«В настоящее время представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка. Служба безопасности Украины допросила задержанного в связи с подозрением в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как утверждают в народной полиции ЛНР, к офицеру применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний. Отмечается также, что наблюдательная миссия СММ ОБСЕ «отстранилась» от решения сложившейся ситуации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях