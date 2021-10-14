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В Токио начались слушания по делу против лидера Северной Кореи

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KCNA/Reuters

Пять человек обратились в суд в Токио с требованием компенсации от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за пропаганду в рамках программы репатриации, которая обещала им «рай на Земле». Об этом сообщает CTV News.

Программа действовала с 1959 по 1984 годы. За это время Японию покинули около 93 тыс. этнических корейцев. Северная Корея обещала репатриантам бесплатное медицинское обслуживание, образование, работу и другие льготы. Однако им не предоставили подобные условия. Кроме того, многим пришлось работать на шахтах, в лесах или на фермах.

Согласно утверждениям истцов, они столкнулись с нарушениями прав человека и вынуждены были бежать из страны. В качестве компенсации они запрашивают по 100 млн иен (900 тыс. долларов США) каждый.

Решение суда будет оглашено в марте.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын подверг США и Южную Корею критике за дестабилизацию обстановки вокруг укрепления военного потенциала Северной Кореи. Он также указал на проведение Соединенными Штатами и Южной Кореей совместных учений, назвав это проявлением враждебных намерений со стороны Вашингтона.

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