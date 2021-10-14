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Зеленский приехал с визитом в Донбасс

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Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Донбасс. В ходе поездки он планирует посетить Луганскую и Донецкую области, сообщает его пресс-служба.

«Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил», — сообщили в пресс-службе украинского президента.

Также в программу поездки войдет посещение Мариуполя, где Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Помимо этого, украинский президент осмотрит объекты, возводимые в рамках Национальной программы «Большое строительство».

В своем недавнем заявлении Зеленский пообещал, что Киев и Евросоюз по итогам совместного саммита объявят об ответственности России за препятствование мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Перед этим он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по подготовке к саммиту в «нормандском формате».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также пообщался по телефону с Меркель и Макроном и дал оценку политике киевских властей. По его мнению, они уклоняются от обязательств по минским соглашениям и договоренностям саммитов.

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