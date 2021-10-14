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В Госдуме рассказали о возможном ужесточении мер из-за COVID-19

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России будут введены более строгие ограничительные меры. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Как отметил депутат, пандемию уже не получится сдержать исключительно вакцинацией.

«Речь идет о каких-то коротких мерах, например, ограничении сбора в закрытых помещениях, ограничении публичных мероприятий. Возможно введут тотальное тестирование в рабочих коллективах. Технология сейчас тестируется в Москве», — сказал он.

Такие меры будут приняты, если система здравоохранения перестанет справляться с большой нагрузкой, отметил Куринный.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России мобилизована медицинская инфраструктура, и пока в отдельно взятом регионе врачи справляются с наплывом коронавирусных больных, чрезвычайные меры вводиться не будут. При этом, добавил он, необходимо «существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования».

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