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В Кремле прокомментировали переговоры Ушакова и Нуланд

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Владимир Путин Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Москве переговоры заместителя Госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд и помощника президента России Юрия Ушакова.

«Удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы проинформируем об этом. Есть понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне в обозримой перспективе», — подчеркнул он.

Нуланд прибыла в Москву 11 октября, в ходе трехдневного визита она провела ряд встреч с российскими коллегами, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит Нуланд, заявила, что никто не ожидал «феерического события», однако в ходе переговоров произошла «инвентаризация проблемных вопросов», без решения которых движение вперед невозможно.

В свою очередь Сергей Рябков назвал беседу с Нуланд «предельно откровенной» и полезной, хотя признал, что позиции сторон пока плохо стыкуются.

Сама Нуланд сочла диалог с представителями МИД конструктивным. Россия и США договорились провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств.

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