США рассказали о рисках насилия со стороны националистов в центре Киева

Посольство США на Украине на странице в Facebook предупредило своих граждан об опасности марша местных националистов в центре Киеве, который проходит 14 октября.

«Ультраправые группы планируют большой марш, в котором, возможно, примут участие тысячи человек. (...) Предварительная информация и предыдущий опыт указывают на то, что существует потенциал насилия. Ожидается усиленное присутствие полиции и большие пробки на дорогах», — говорится в сообщении.

Портал «Страна» пишет, что несколько тысяч сторонников радикальных движений «Национальный корпус» и «Правый сектор» (обе запрещены в России) действительно начали шествие в сторону площади Независимости.

14 октября на Украине отмечают день защитников и защитниц. Также эта дата украинскими националистами считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) — боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в украинском ТikTok получил популярность тренд, в котором школьники поют песню про лидера Организации украинских националистов Степана Бандеру.