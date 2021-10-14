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Хакеры взломали страницу Instagram российского генконсульства в Харькове

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Depositphotos

Хакеры взломали страницу генконсульства РФ в Харькове в Instagram, где опубликовали провокационное заявление, сделанное якобы от имени генконсула Игоря Демяненко, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России на Украине.

«Страница генконсульства РФ в Харькове в Instagram взломана. Сейчас специалисты выясняют, каким образом произошел взлом, и восстанавливают контроль над страницей», — сказал дипломат.

Уточняется, что 14 октября на странице российской дипмиссии появилось поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. В посте содержались провокационные высказывания в адрес российского руководства якобы от имени сотрудников консульства.

В начале июня на Украине в Львовской области националисты помешали работникам российского консульства возложить цветы к памятнику поэта Александра Пушкина в честь 222-й годовщины его дня рождения. Когда дипломаты и общественники прибыли на место, дорогу им преградили лица в одежде с символикой местной националистической организации, оттеснили их к машине, а также сломали букет цветов. После этого российские представители были вынуждены уехать. Российское посольство в Киеве позднее направило ноту протеста украинскому министерству иностранных дел.

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