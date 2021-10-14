Захарова напомнила о дипломатическом иммунитете Поклонской после угроз Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Наталья Поклонская имеет дипломатический иммунитет и ее назначение на должность посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине, сообщает РИА «Новости».

«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать», — заявила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Поклонская была назначена послом президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом она ответила на комментарий украинского МИДа в отношении Поклонской, в котором сообщалось о применении украинского правосудия на территории стран Африки. По словам Захаровой, ей захотелось «порекомендовать украинским партнерам постараться наконец реализовать украинское правосудие на территории Украины».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное назначение Поклонской на пост российского посла в Кабо-Верде. Он заявил, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» российскому депутату.

В свою очередь Поклонская попросила Кулебу перестать комментировать слухи о ее дальнейшей работе.