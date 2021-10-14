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На Украине православные верующие и ветераны АТО устроили разборки за храм

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miryany/Tekegram

Православные верующие не поделили Свято-Покровскую церковь в украинском селе Новоживотово Винницкой области. Об этом сообщает портал «Страна».

Конфликт случился в праздник Покрова пресвятой Богородицы между приверженцами Украинской православной церкви (УПЦ) и Православной церкви Украины (ПЦУ), которая в 2020 году захватила упомянутый храм.

Сообщается, что верующих УПЦ прекратили пускать внутрь собора, из-за чего они решили провести молитвенное стояние возле него. При этом туда же приехали и представители организации ветеранов так называемой Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, которые и спровоцировали конфликт. Отмечается, что полицейские не стали вмешиваться в него.

ПЦУ была создана в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, которой в начале 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховным посещение Константинопольским патриархом Варфоломеем Украины, как и его «сослужение с раскольниками».

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