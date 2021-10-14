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В правительстве Хакасии назвали слухами информацию о возможной отставке главы региона

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Руководитель пресс-службы главы и правительства Хакасии Яна Тамаровская заявила, что распространившиеся в СМИ сообщения о досрочной отставке главы региона Валентина Коновалова не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в четверг, 14 октября, в федеральных СМИ появилась информация о том, что Коновалов в ближайшее время может уйти в отставку, а его пост займет депутат Государственной думы Сергей Сокол, избиравшийся по хакасскому одномандатному округу.

«Информацию от анонимных источников мы воспринимаем как слухи. А комментировать слухи об отставке высшего должностного лица региона для нас неприемлемо. Глава и правительство Хакасии работают, как им и положено, республика имеет хорошие результаты по ряду социально-экономических показателей и на уровне Сибирского округа, и в целом по стране», — подчеркнула Тамаровская.

Коновалов, выдвинутый КПРФ, был избран главой Республики Хакасия в ноябре 2018 года.

В июле сообщалось, что глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег Кожемяко попали в «красную зону» политической устойчивости с высокой вероятностью отставки.

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