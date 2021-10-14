Захарова предостерегла Японию от ультимативных заявлений о Курилах

Ультимативные заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что правительство страны не намерено заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального вопроса, лишь отдаляют перспективы решения данного вопроса. Такую позицию озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения», — сказала дипломат.

Ранее Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил. По его словам, японские власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям», и Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны в основном из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.