Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жамнов ответил на вопрос о включении Ковальчука в штаб сборной России 12:01
Астронавт на МКС случайно сфотографировала летящий самолет 12:00
112: экс-солист «Бутырки» госпитализирован в реанимацию 11:59
Пермский студент, устроивший стрельбу в вузе, признал вину 11:57
ГИБДД составила портрет типичного нарушителя ПДД 11:55
В Латвии рассказали о плюсах запуска «Северного потока — 2» 11:50
Россияне стали резко скупать одежду из сериала «Игра в кальмара» 11:46
Москалькова объявила о подготовке законопроекта об отдельном наказании за пытки... 11:44
Россияне пожелали робота-помощника для ответа на звонки 11:41
112: состояние Александра Серова ухудшилось 11:38

Захарова предостерегла Японию от ультимативных заявлений о Курилах

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Ультимативные заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что правительство страны не намерено заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального вопроса, лишь отдаляют перспективы решения данного вопроса. Такую позицию озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения», — сказала дипломат.

Ранее Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил. По его словам, японские власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям», и Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны в основном из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях