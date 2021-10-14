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Австрийский депутат потеряла сознание на заседании парламента

Австрийский депутат, член Социал-демократической партии Эва-Мария Хольцляйтнер упала в обморок в ходе выступления на заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Отмечается, что из-за внезапного приступа слабости у парламентария, который привел к потере сознания, депутаты были вынуждены прервать сессию для оказания медицинской помощи. Позднее, когда Хольцляйтнер стало лучше, заседание продолжилось.

Вечером того же дня депутат написала на своей странице в Twitter пост, в котором поблагодарила коллег за оказанную поддержку.

Ранее сообщалось, что медики вынесли на носилках студентку после беседы с ректором в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Прибывшие на место медики привели студентку в чувства и доставили в медицинское учреждение.

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