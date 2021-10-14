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Politico: США при Байдене не будут вводить санкции против «Северного потока-2»

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Global Look Press

Администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает Конгресс. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

У администрации президента произошел конфликт с сенатором Тедом Крузом, который мешает назначению 59 дипломатических представителей, чтобы подтолкнуть Байдена к более решительным действиям против газопровода. В Белом доме считают, что такая ситуация может нанести удар по позициям США на мировой арене.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с Крузом, которые, по информации издания, прошли «плохо». На вопрос о том, когда сенатор сможет продвинуться в утверждении кандидатур, Круз ответил, что только после ввода санкций против «Северного потока — 2».

«Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время президентства Байдена санкции введены не будут», — пишет издание.

Ранее в Польше рассказали о последнем шансе заблокировать «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.

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