Госдеп анонсировал встречу замгоссекретаря США с вице-премьером России

В четверг в Вашингтоне пройдет встреча первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, сообщает ТАСС со ссылкой на госдепартамент.

Сообщается, что встреча пройдет 14 октября в 20:00 по московскому времени в закрытом для журналистов режиме.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Оверчук посетит США, где встретится с представителями администрации и бизнеса по проблематике двусторонней торговли и инвестиций. Он также отметил, что экономическое сотрудничество России и США и «прагматичное взаимодействие» на уровне компаний продолжаются.

До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Москву и встретилась с замглавы МИД Сергеем Рябковым, замминистра обороны Александром Фоминым. В заключительный день своего пребывания в Москве она провела встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым. Подробно об итогах визита читайте в материале «Газеты.Ru».