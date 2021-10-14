Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Названо худшее время за всю историю Земли 04:26
В России появится пожарная спецэскадрилья 04:19
Макгрегор посмеялся над словами менеджера Хабиба про дагестанцев 04:09
Путин высказался о росте госдолга США 04:03
Читатели Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса 04:02
Минаков о шутке Хабиба про избиение человека в метро: это обычный юмор 04:02
Названы сроки реабилитации киноэкипажа после возвращения с МКС 03:54
Эксперт Минко рассказал, что платежки за квартиру нужно хранить три года 03:44
Подлодка «Генералиссимус Суворов» войдет в состав ВМФ России... 03:27
Карпин сравнил свою зарплату в «Ростове» и сборной России 03:25

Путин назвал «большой ошибкой» США использование доллара как санкционного инструмента

close
100%
Евгений Паулин/РИА «Новости»

США совершают большую ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента. Об этом в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», — сказал глава государства.

По его словам, Вашингтон делает это для того, чтобы воспрепятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию.

«Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», — заключил Путин.

В июне Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств заявил о том, что Россия не хочет отказываться от доллара как от резервной валюты или универсального средства расчетов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях