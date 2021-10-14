Путин назвал «большой ошибкой» США использование доллара как санкционного инструмента

США совершают большую ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента. Об этом в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», — сказал глава государства.

По его словам, Вашингтон делает это для того, чтобы воспрепятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию.

«Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», — заключил Путин.

В июне Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств заявил о том, что Россия не хочет отказываться от доллара как от резервной валюты или универсального средства расчетов.