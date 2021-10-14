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Путин примет участие в Евразийском женском форуме

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума (ЕЖФ) в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер рассказал о своем намерении посетить мероприятие в беседе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

В этом году основная тема форума: «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Участниками мероприятия станут 1 500 человек.

Последний ЕЖФ прошел в сентябре 2018 года, тогда президент также лично посетил его. Путин выступил с речью о проблемах гендерного неравенства.

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила, что России наряду с другими странами мира нужно готовиться к изменениям условий жизни из-за климатической миграции. «Учитывая трансграничный характер климатических изменений, мы понимаем, что к появлению климатических мигрантов необходимо готовиться в том числе и Российской Федерации», — сказала она в ходе Третьего Евразийского женского форума.

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