Грызлов: Украина намеренно заводит переговоры по Донбассу в тупик

Позиция Украины по урегулированию конфликта с Донбассом абсурдна и направлена на то, чтобы завести переговоры в тупик. Об этом заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, сообщает РИА «Новости».

Политик указал на то, что представители Киева неизменно заявляют о приверженности минским соглашениям без каких-либо изъятий, параллельно пытаясь исключить из переговоров по урегулированию конфликта представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«В то же время Украина в Контактной группе уже не утруждает себя дипломатической эквилибристикой и не скрывает своих истинных намерений по заведению переговоров в тупик по всем аспектам урегулирования: политическому урегулированию, безопасности, социально-экономическому и гуманитарному», — подчеркнул Грызлов.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются так называемые минские соглашения. Она также указала на то, что без особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.

Подобную позицию высказали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина в первую очередь должна разобраться с положением дел на юго-востоке путем имплементации минского комплекса мер.