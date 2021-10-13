К Саакашвили приставили группу врачей

К бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который, по словам его адвокатов, из-за содержания в тюрьме испытывает серьезные проблемы со здоровьем, приставили группу врачей, сообщает «Sputnik Грузия».

«За состоянием здоровья Михаила Саакашвили будет следить специальная группа врачей. С деталями о состоянии его здоровья мы ознакомимся в формате группы. Сейчас у нас есть информация, что он голодает, и, безусловно, у голодовки есть свои негативные последствия для здоровья», — рассказал глава комитета здравоохранения в грузинском парламенте Дмитрий Хундадзе.

Ранее адвокаты сообщили о заторможенной моторике Михаила Саакашвили, которого перевели в одиночную камеру.

Саакашвили задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.