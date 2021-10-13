Путин заявил об исчерпании Россией лимита на революции

Россия исчерпала свой лимит на революции, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, политической системе РФ нужно стабильное и спокойное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций».

«Все должно гарантировать интересы людей. И политическая система тоже так же стабильно развивается для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России», — сказал глава государства на пленарной сессии «Российской энергетической недели».

Ранее Путин назвал главных врагов страны. Он отметил, что среди них — бедность, проблемы здравоохранения, образования и инфраструктуры.

Такое заявление политик сделал в конце сентября на встрече с вице-премьерами правительства.

Президент на мероприятии подчеркнул, что в России еще есть над чем работать, в частности над повышением уровня и качества жизни россиян.

Он также обратился к вице-премьерам с просьбой настроить свои команды по всем направлениям в правительстве, министерствах и ведомствах на оперативное, грамотное, эффективное выполнение стоящих перед ними фундаментальных задач. Путин указал, что рассчитывает на активную и эффективную работу в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе.