Путин: российские власти переживают из-за падения доходов населения

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти знают о проблемах в экономике страны и переживают из-за падения доходов населения. Об этом он сообщил на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает ТАСС.



«Мы очень переживаем на этот счет и выстраиваем свою работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это все привело к росту доходов населения», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что новая гонка вооружений уже идет. По мнению российского лидера, гонка началась из-за того, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2001 году.

При этом он отметил, что несмотря на то, что в России проводится разработка новых видов оружия, Россия не намерена использовать это оружие в качестве угрозы и готова учитывать новейшие разработки в переговорах о сокращении вооружений.

До этого в российском МИД назвали создание перспективных видов вооружений вынужденной мерой. По словам представителей МИД, все эти факторы «предстоит самым тщательным образом обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога с тем, чтобы найти долгосрочные и взаимоприемлемые решения в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности».