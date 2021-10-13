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Захарова заявила об отказе США приглашать Россию на саммит по кибербезопасности

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу по кибербезопасности, но власти США решили не приглашать Москву на саммит по этой теме. Об этом она сообщила ТАСС на III Евразийском женском форуме.

«Этот вопрос нужно адресовать США. Мы готовы к взаимодействию и в многостороннем формате, и в двустороннем формате по этой проблематике», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры главы государства Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом по хакерским атакам.

До этого Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

По словам Байдена, в ходе разговора он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.

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