Вице-премьер Абрамченко призвала готовиться к появлению климатической миграции

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила, что России наряду с другими странами мира нужно готовиться к изменениям условий жизни из-за климатической миграции, сообщает РИА «Новости».

«Учитывая трансграничный характер климатических изменений, мы понимаем, что к появлению климатических мигрантов необходимо готовиться в том числе и Российской Федерации», — сказала она в ходе Третьего Евразийского женского форума.

Абрамченко отметила, что климатические изменения стали главным вызовом XXI века. К числу глобальных изменений, оказавших влияние, в частности, на сельское хозяйство, Абрамченко отнесла лесные пожары, масштабные наводнения и засуху.

В ближайшей перспективе, подчеркнула вице-премьер, необходимо принимать планы адаптации к изменению климата по основным отраслям экономики: сельскому хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспортной и строительной сфере.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года, а также создать Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

В сентябре Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что до 15 декабря будет разработан и утвержден план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу до 2030 года. Он заявил, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, в рамках которого необходимо сокращать использование традиционных видов топлива, развивать альтернативную энергетику и строить соответствующую инфраструктуру.