Путин назвал большим преувеличением слова, что Меркель «ни в чем РФ не винит»

Президент России Владимир Путин считает большим преувеличением слова, что канцлер Германии Ангела Меркель «ни в чем РФ не винит». Об этом сообщает ТАСС.

Российский глава обратил внимание, что канцлер ФРГ поддерживает реализацию проекта «Северный поток — 2».

«То, что она ни в чем Россию не винит, это большое преувеличение. У нас очень много разницы в подходах ко многим вопросам и проблемам», — подчеркнул Путин.

По словам президента, «Северный поток — 2» Меркель никогда не винила, обращая внимания, что это экономические проект.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда

Ранее Меркель выразила сомнения в заинтересованности ЕС российским газом.

Также Меркель рассказала, куда поедет после отставки. Она собирается «вернуться в Италию» после отставки с поста главы правительства Германии.