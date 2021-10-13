Голландца арестовали за призыв к расстрелу премьера Нидерландов

В Амстердаме по подозрению в планировании покушения на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте арестовали 22-летнего мужчину, передает Dutch News. По информации издания, полиция провела задержание гражданина Явуза О. из-за его публикаций с призывами к атаке на политика в социальных сетях.

Так, в открытом Telegram-канале мужчина писал, что большинство жителей страны ненавидят Рютте, предлагал «штурмовать» парламент Нидерландов и призывал «революционеров» осуществить его планы. По его словам, премьера страны стоит «расстрелять» в момент его традиционного пути на работу, который политик осуществляет на велосипеде.

Как отмечает Dutch News, мужчине было предъявлено обвинение в разжигании терроризма, а также подготовке к совершению преступления — по версии полиции, в последнее время гражданин пытался купить оружие для осуществления задуманного.

Ранее сообщалось, что члена городского совета Гааги Арнауда ван Доорна задержали по подозрению в подготовке покушения на премьера Рютте.

При этом с такими угрозами нидерландский политик сталкивается уже не первый раз, в сентябре безопасность премьера была значительно усилена на фоне опасений нападения. Спецслужбы страны засекли вокруг Рютте «разведчиков», нанятых преступными группировками для наблюдения за политиком и возможной подготовки похищения.