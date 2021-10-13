В США морпех попал под трибунал за критику вывода американских сил из Афганистана

Подполковник морской пехоты США Стюарт Шеллер, известный своими видео с критикой американских властей и военного командования за хаотичный вывод сил из Афганистана, предстанет перед военным трибуналом, пишет The Washington Post. По информации издания, морпеха обвиняют в неуважении к вышестоящим офицерам, неподчинении и совершении проступка при исполнении.

Как заявил адвокат Шеллера Тим Парлатор, военный готов признать себя виновным, чтобы добиться смягчения приговора. По словам юриста, морпех надеется избежать тюремного срока за свои нарушения и отделаться лишь увольнением с сохранением всех льгот, полагающихся военному после 17 лет службы в армии США.

Шеллер получил особую популярность в августе после того, как опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором, назвав свое имя и звание, открыто раскритиковал американское командование за провал в эвакуации американского контингента из Афганистана.

«Люди расстроены, потому что их руководители подвели их, и никто не поднимает руки и не берет на себя ответственность или не говорит: «Мы все испортили», — сказал морпех.

Следом Шеллер выпустил еще несколько видеозаписей, на которых критиковал своих руководителей и сослуживцев за то, что они отказываются его поддерживать или просто отвернулись от него. Реакция Пентагона на эти выпады была простой — морпеха уволили со службы и открыли против него военного разбирательство.

Ранее сообщалось, что США возобновили эвакуацию афганцев, пообещав переместить на свою территорию от 10 до 15 тыс. человек.

Выход США из Афганистана завершился 30 августа. По оценкам экспертов и некоторых политиков внутри США, он обернулся серьезным поражением западных сил, поскольку власть в республике достаточно быстро захватило радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)», а эвакуация сил НАТО сопровождалась терактами, в которых погибли американские солдаты, и смертельной давкой у аэропорта Кабула.