Токио сделал Москве представление из-за поездки заместителей премьера России на Курилы

Министерство иностранных дел Японии сделало представление МИД России из-за предстоящей поездки заместителей российского премьер-министра — Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина — на Итуруп. Об этом заявил официальный представитель японского внешнеполитического ведомства Томоюки Ёсида, передает ТАСС.

«Посещение [островов] российскими официальными лицами противоречит нашей позиции по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова)», — подчеркнул японский дипломат.

По его словам, от Москвы потребовали отменить эту поездку.

Ранее премьер-министра Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил. По его словам, японские власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям», и Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны в основном из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.