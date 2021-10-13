Песков оценил слова Зеленского об ответственности РФ за препятствование миру в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности России за продолжение конфликта в Донбассе и «оккупации Крыма».

«Крым не должен быть темой для обсуждения между ЕС и Украиной, эта наша позиция хорошо известна. Никаких наших военных подразделений на территории юга-востока Украины не было и нет, разумеется, Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Евросоюз в заявлении по итогам совместного саммита объявят об ответственности России за препятствование мирному урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам РФ «несомненно, является стороной конфликта».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.