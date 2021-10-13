Литва оставила непривитых пенсионеров без дотаций

Сейм Литвы одобрил законопроект, согласно которому вновь привившиеся от COVID-19 пенсионеры старше 75 лет получат единовременную выплату в размере €100, передает Delfi. Инициативу приняли большинством голосов в первом чтении, вопрос рассматривается парламентом в срочном порядке.

Законопроект предполагает, что выплаты будут получать только те пожилые граждане Литвы, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса до апреля 2022 года. Или те, кто сделает полный курс прививок до декабря 2021 года. При этом какие-либо выплаты непривитым литовцам старше 75 лет инициатива не предусматривает.

По информации министерства соцзащиты и труда Литвы, на данный момент в стране треть пенсионеров 75 лет и старше не имеют иммунитета от коронавируса — более 80 тыс. человек не болели и не прививались. В целом же, в этой возрастной группе находится около 270 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что власти Латвии отказались выплачивать пособия непривитым пенсионерам, назвав это решение мотивацией для вакцинации пожилых граждан государства.