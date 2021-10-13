Госдеп заподозрил ставленников Трампа в присвоении подарков иностранным гостям

В государственном департамент США проверяют информацию о присвоении сотрудниками администрации бывшего президента Дональда Трампа подарков, предназначавшихся для зарубежных гостей. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированный источник.

Он отметил, что пропавшие подарки отличаются «значительной стоимостью».

Подарки предназначались зарубежный делегациям, которые должны были приехать в 2020 году для участия в саммите «Большой семерки», уточняет телеканал. Встречу отменили из-за начала пандемии коронавируса.

Гости должны были получить кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью или подписями первой четы, добавляет NBC.

Ранее Трамп потребовал лишить New York Times и Washington Post Пулитцеровской премии 2018 года, потому что отмеченные наградой публикации о его сговоре с российскими властями были основаны на ложных сведениях.

До этого в Соединенных Штатах завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР недостоверную информацию о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы.