Минюст Грузии попросил собрать группу врачей для мониторинга здоровья Саакашвили

Минюст Грузии обратился к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе с просьбой выделить многофункциональную группу врачей для изучения состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили . Об этом пишет InterPress News.

«Целью группы будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление соответствующих рекомендаций», — заявили в грузинском ведомстве.

Минюст также обратился к главе парламентского комитета по правам человека и комитета по здравоохранению и соцзащиты с просьбой проконтролировать защиту прав задержанного Саакашвили, а также Народному защитнику Нино Ломджария.

Саакашвили задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.

В знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Накануне стало изустно, что состояние голодающего в тюрьме Саакашвили ухудшается.