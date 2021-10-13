В Пентагоне заявили о помощи Тайваню в поддержке достаточного потенциала самообороны

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге заявил, что Вашингтон намерен продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, так как «неизменно заинтересован» в мире и безопасности в Тайваньском проливе. Об этом пишет ТАСС.

Кирби, указал, что Штаты «все еще обеспокоены провокационной военной деятельностью КНР близ Тайваня». По мнению Пентагона, это дестабилизирующий фактор, увеличивающий риск просчетов в оценках. США призвали Пекин прекратить «это военное, дипломатическое и экономическое давление». Кирби подчеркнул, что Вашингтон, заинтересован в мире и безопасности между двумя берегами Тайваньского пролива.

Ранее колумнист издания Financial Times Гидеон Рахман оценил перспективы начала вооруженного конфликта между США и КНР за Тайвань. По его версии, Китай счел вывод американских войск из Афганистана как знак геополитической слабости, после чего Пекин может позволить себе бросить вызов американскому доминированию в тихоокеанском регионе и объединить КНР с Тайванем. Теперь у Китая появляется возможность самому выстраивать свою версию «стратегической двусмысленности», нагнетая алармистские настроения касательного возможного вторжения на остров, но не сообщая о конкретных планах.